El Camina Pirineus cierra con 100 participantes

La quinta edición del Festival Camina Pirineus – Alt Urgell que se celebró el fin de semana cerró con una participación de cerca de 100 personas. La iniciativa forma parte de los Festivales de Senderismo de los Pirineos, que impulsa el IDAPA desde hace una década, y que se extiende por todas las comarcas del Pirineo combinando rutas a pie con actividades culturales y gastronómicas en entornos naturales privilegiados. El festival del fin de semana ha apostado por la experiencia sensorial y el descubrimiento del territorio desde una mirada integradora y sostenible. Programó una salida inclusiva por el Parc del Valira de La Seu con Club Social El Picot, un ascenso nocturno al Turó Galliner, una subida al Pic del Salòria desde Os de Civís y desde el Coll de Conflent y una excursión para descubrir Cortiuda.