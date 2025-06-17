Hallan en Vielha un ‘narcoedificio’ en el que se traficaba con cocaína

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han dado un importante golpe al narcotráfico de cocaína en la Val d’Aran. La Policía catalana detuvo el miércoles de la semana pasada a seis hombres de entre 23 y 63 años tras una investigación iniciada en octubre. Cuatro de ellos han sido encarcelados y los otros dos están en libertad con cargos, según ha podido saber este periódico. La Unidad de Investigación (UI) de Vielha descubrió que las supuestas transacciones de droga se llevaban a cabo desde unos apartamentos de un mismo edificio de calle Montcorbison de la capital aranesa. Supuestamente el grupo suministraba cocaína en toda la Val e incluso a ciudadanos franceses que se desplazaban hasta Vielha para adquirirla.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que uno de los principales sospechosos habría adquirido el pasado martes una cantidad relevante de cocaína y decidieron llevar a cabo la redada, que tuvo lugar a partir de las 5.00 horas de la madrugada del miércoles con tres registros en tres apartamentos y un garaje del edificio de la calle Montcorbison y en un local de la calle Closes. Participaron efectivos de la Unidad de Investigación y el ARRO y USC de Vielha. Hallaron bolsas y envoltorios con cocaína, con un peso de 807,95 gramos, además de 35,4 gramos de marihuana, básculas de precisión, armas y 4.630 euros. También se intervinieron móviles, tarjetas SIM y un rastreador de GPS, herramientas utilizadas para sortear la actividad policial o poder rastrear la droga. El valor de la droga decomisada tendría un valor en el mercado ilícito de unos 50.000 euros. Con estas detenciones, los Mossos dan por desarticulado un importante punto de venta de droga en la Val d’Aran.