Nuevo impulso para el centro de innovación rural HèPic de Aran

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Conselh d'Aran han firmado un protocolo para dar un nuevo impulso al HèPic, el centro de innovación rural de la Val d'Aran. Este equipamiento se integra en la red de centros que promueven la innovación y la creación de empresas en zonas rurales y ya cuenta con más de 20 territorios de toda España. El secretario del Reto Demográfico, Paco Boya, destacó que “nuestros pueblos son territorios de oportunidad y Vielha, a través de Hèpic, lo demuestra”. También reafirmó el compromiso del Gobierno con estos centros, que buscan capacitar a la población rural, generar sinergias entre territorios y fomentar el desarrollo local. Desde el centro HèPic de Aran ya se ha impulsado una decena de iniciativas empresariales en toda su área de influencia, favoreciendo la generación de empleo de calidad. Asimismo, el equipamiento acoge la Oficina de Transición Energética y la oficina Local de Vivienda y quiere favorecer el impulso de nuevas firmas.