Parada la línea R14 de Rodalies entre Juneda y Lleida por varios fuegos en la zona de vías

Se trata de incendios de poco alcance y se apunta a chispas de un convoy con problemas como posible causa

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.Albert Segura / ACN

acn 

La línea R14 de Rodalies se ha tenido que interrumpir este martes entre Juneda y Lleida por la presencia de varios fuegos en la zona de vías, según han explicado desde Renfe y desde los Bomberos, que puntualizan que son incendios de poco alcance. El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso de la incidencia poco antes de las cuatro y cuarto de la tarde y ha enviado cinco dotaciones a la zona. Dos horas más tarde, tres de las cinco volvían hacia la base. Los focos de llamas se han localizado entre Juneda y Puigverd de Lleida, y se cree que el origen podría ser un convoy con problemas que hubiera soltado chispas en la zona. Renfe ha indicado a las seis y cuarto que se empezaba a dejar circular trenes.

Protección Civil ha activado el plan de emergencias Ferrocat en fase de prealerta a raíz de la incidencia.

