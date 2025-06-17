Parada la línea R14 de Rodalies entre Juneda y Lleida por varios fuegos en la zona de vías

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La línea R14 de Rodalies se ha tenido que interrumpir este martes entre Juneda y Lleida por la presencia de varios fuegos en la zona de vías, según han explicado desde Renfe y desde los Bomberos, que puntualizan que son incendios de poco alcance. El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso de la incidencia poco antes de las cuatro y cuarto de la tarde y ha enviado cinco dotaciones a la zona. Dos horas más tarde, tres de las cinco volvían hacia la base. Los focos de llamas se han localizado entre Juneda y Puigverd de Lleida, y se cree que el origen podría ser un convoy con problemas que hubiera soltado chispas en la zona. Renfe ha indicado a las seis y cuarto que se empezaba a dejar circular trenes.

Protección Civil ha activado el plan de emergencias Ferrocat en fase de prealerta a raíz de la incidencia.