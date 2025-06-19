La Diputación de Lleida aprueba una moción para la preservación de las obras de Sijena con la abstención de PSC y PP

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado este jueves una moción para la preservación de las obras de Sijena, con los votos favorables de los grupos políticos de Junts-Impulsem –promotor de la iniciativa–, ERC, Ara-Pacte Local y Unitat d'Aran, y la abstención de los grupos del PSC y el PP. Además, los grupos políticos de Ara-Pacte Local, ERC, PSC y Unitat d'Aran han presentado una moción de apoyo al Pacte Nacional per la Llengua, que se ha aprobado con los votos de los grupos que la han propuesto, y los votos en contra de Junts-Impulsem y PP. La corporación también ha aprobado por unanimidad una moción del PP relativa a la ELA. Por otra parte, el pleno ha aprobado invertir 7,5 millones de euros en el plan de caminos 2024-2025, dirigido a entes locales y con un 38% más de presupuesto.

El pleno también ha dado el visto bueno al convenio de salud mental, que pasa de tener carácter bianual en cuatrienal y prevé una aportación de 1,6 millones de euros para el periodo 2025-2028.

Con respecto al ámbito económico, la Diputación ha informado de que situará la deuda a cero después de la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria del 2025, que incluía préstamos bancarios de los años 2017, 2018 y 2020.