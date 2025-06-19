La Diputación de Lleida aprueba una moción para la preservación de las obras de Sijena con la abstención de PSC y PP
La corporación invertirá 7,5 millones de euros en el plan de arreglo de caminos dirigido a entes locales
El pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado este jueves una moción para la preservación de las obras de Sijena, con los votos favorables de los grupos políticos de Junts-Impulsem –promotor de la iniciativa–, ERC, Ara-Pacte Local y Unitat d'Aran, y la abstención de los grupos del PSC y el PP. Además, los grupos políticos de Ara-Pacte Local, ERC, PSC y Unitat d'Aran han presentado una moción de apoyo al Pacte Nacional per la Llengua, que se ha aprobado con los votos de los grupos que la han propuesto, y los votos en contra de Junts-Impulsem y PP. La corporación también ha aprobado por unanimidad una moción del PP relativa a la ELA. Por otra parte, el pleno ha aprobado invertir 7,5 millones de euros en el plan de caminos 2024-2025, dirigido a entes locales y con un 38% más de presupuesto.
El pleno también ha dado el visto bueno al convenio de salud mental, que pasa de tener carácter bianual en cuatrienal y prevé una aportación de 1,6 millones de euros para el periodo 2025-2028.
Con respecto al ámbito económico, la Diputación ha informado de que situará la deuda a cero después de la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria del 2025, que incluía préstamos bancarios de los años 2017, 2018 y 2020.