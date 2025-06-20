La robótica florece desde La Llavor

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Llavor ha puesto en marcha el nuevo Espai Maker en sus instalaciones de Guissona. Se trata de un proyecto educativo impulsado por bonÀrea y el ayuntamiento que nació en 2020 para ofrecer formación en nuevas tecnologías y robótica a través del método LEGO Education a más de 1.100 alumnos de los centros educativos de la localidad dentro del horario lectivo.

El nuevo Espai Maker, que abrió en febrero, está pensado para acoger al alumnado de sexto de primaria y primero y segundo de ESO. “La idea es que en este espacio tengan la posibilidad de crear lo que ellos quieran y como quieran”, explica Laura Toset, responsable de responsabilidad social corporativa (RSC) de bonÀrea. Se les plantean retos y deben solucionarlos de forma abierta, como sean capaces de imaginar. Uno de los que se les ha propuesto en este curso es construir una mariposa que pueda batir las alas. Los alumnos se encargan de la parte mecánica y de la programación, pero también del diseño de las alas, que construyen con una cortadora láser. En un futuro, cuando ya dominen las herramientas de que disponen, el objetivo es que los retos que se les planteen puedan dar soluciones a problemas reales.

A la Llavor asisten alumnos desde primero de primaria, y en función de sus edades trabajan con materiales diferentes. Joaquim Llobet, profesor de la escuela Ramon Faus i Esteve explica que aquí “los escolares trabajan el pensamiento computacional, que consiste en la resolución de problemas o situaciones reales”. Los docentes cuentan con el apoyo del equipo de Robotix y una plataforma que diseña los métodos de aprendizaje. “La Llavor nos ofrece un espacio muy bien equipado, y aquí tenemos acceso a material que no tenemos en las escuelas”, señala Llobet, que reconoce que los alumnos están muy motivados con los retos que les plantean, pero sin duda la parte que más les gusta es la de construir.

Por su parte, el director general de bonÀrea, Jaume Alsina, recuerda que La Llavor nació con el propósito de que “Guissona sea una población atractiva para establecerse a nivel profesional y familiar, donde tengamos los mismos servicios y oportunidades que en las grandes ciudades”. En este sentido, destacó que uno de los objetivos es despertar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los más pequeños, sobre todo entre las niñas, para acabar con la brecha de género, trabajando con referentes femeninos de estos ámbitos.

La Llavor se expande

En los últimos años, el proyecto de La Llavor se ha expandido a otras poblaciones en un radio de entre 20 y 30 kilómetros de distancia. En 2021 se amplió a Agramunt y desde este curso también se ofrece en Ponts, Torà o Santa Coloma, llegando a 500 alumnos más. Todos ellos imparten entre 30 y 60 horas anuales de formación y en cada población cuentan con el apoyo del tejido empresarial. Está previsto que, de cara al próximo curso, también puedan sumarse Sant Guim de Freixenet y Tàrrega.

Desde hace cuatro años en La Llavor de Guissona también organiza la Fira de la Robòtica con actividades, talleres y demostraciones abiertas al público que permiten ver cómo aplicar la robótica en el día a día o en el entorno laboral y educativo. Este año también presentan los Training Camps, casales y colonias de verano para jóvenes de entre 8 a 17 años con experiencias gamificadas para aprender a través del juego.