Cine, música y magia para promocionar el comercio de proximidad en Balaguer

Dinamizar el comercio local y ofrecer una experiencia única a los clientes es el objetivo de la Associació de Comerciants de Balaguer con la organización del Fest Tardeig, una acción comercial llena de actividades y promociones especiales que se celebrará el próximo viernes día 27 de junio. Con una temática inspirada en el cine, la fiesta llenará las calles de coches de época, vestidos vintage, música, danza y magia, convirtiendo Balaguer en un escenario cinematográfico. Al coincidir con el inicio de las rebajas de verano, los comercios ofrecerán descuentos reforzando el objetivo principal del acto, que es impulsar la actividad económica local y consolidar Balaguer como una ciudad activa y dinámica.

Por otra parte, esta noche está prevista la Nit del Comerç en el Centro Histórico. A partir de las ocho de la tarde, más de 30 establecimientos de la entidad Comerç del Centre Históric ofrecerán descuentos especiales y promociones, además de un desfile de moda, un espectáculo itinerante con Band The Marxa y actuaciones musicales a cargo de Código 13 y dj. La Nit del Comerç coincidirá con la 12ª edición de la Cursa Nocturna del Foc.