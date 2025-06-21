Conductor temerario en Bellpuig: un hombre ebrio provoca un accidente y lo tienen que retener los vecinos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves en Bellpuig a un hombre de 32 años por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol (0,84 mg/l). El conductor se accidentó en la plaza Ramon Folch cuando circulaba temerariamente. Posteriormente, se mostró agresivo y fue retenido por vecinos. Intervino un agente municipal y los Mossos, que le arrestaron. El alcalde, Jordi Estiarte, explicó que “su conducta comportó un riesgo grave para los vecinos y otros vehículos y seremos acusación popular”, informa L. Pedrós.