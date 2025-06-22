Controlado el incendio agrícola de la Segarra, que ha afectado a unas 473 hectáreas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado a las 07.30 horas de la mañana de este domingo el incendio agrícola de la Segarra, que ha afectado a unas 473 hectáreas. Una veintena de dotaciones terrestres continúan en la zona para evitar avivamientos, revisar fumarolas y asegurar el perímetro del fuego. Se pide limitar desplazamientos innecesarios al punto del incendio, que ayer sábado obligó a confinar durante unas horas Cervera, Granyanella de Segarra, Curullada y Fonolleres. También se cortó el A-2 en la Segarra y las carreteras L-303, L-311B, LV-2141 y N-IIa. El fuego se originó por el incendio de un turismo en un campo de cultivo de cereal en Granyena de Segarra, que el fuerte viento extendió y propagó por otros campos sin segar.

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado a primera hora de este domingo el incendio de la Segarra, básicamente agrícola pero también de vegetación forestal y urbana, que ha afectado a los términos municipales de Granyena de Segarra, Granyanella y Cervera y parte del espacio natural protegido de Granyena. El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) informa de que todas las carreteras están abiertas y no hay restricciones a la movilidad. Los Bomberos han ordenado el levantamiento de todos los confinamientos, pero se pide en la población que evite desplazamientos innecesarios por toda la zona del incendio, ya que el fuego todavía no está extinguido.

Según los datos provisionales del Cuerpo de Agentes Rurales, el incendio ha quemado una superficie de 472,96 hectáreas, mayoritariamente de vegetación agrícola (321,80 ha), pero también forestal (148,96 ha) y, en grado más bajo, urbana (2,20 ha). De estas, 355,60 hectáreas pertenecen en el espacio natural protegido de Granyena. El municipio más afectado ha sido Granyena de Segarra. La hipótesis principal de la causa del fuego sería un vehículo que se ha incendiado. Protección Civil de la Generalitat ha cerrado la prealerta del plano Infocat -activado en fase de alerta ayer por la simultaneidad de incendios-, pero reclama no bajar la guardia dado que el riesgo de incendio sigue siendo alto (nivel 2 sobre 4) a una decimoquinta de comarcas del centro, oeste y sur de Cataluña.