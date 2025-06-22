El Pont de Suert mejora las cubiertas de los parkings del barrio del Roser

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Pont de Suert ha completado las obras de renovación de las cubiertas de la treintena de parquings del barrio del Roser, para mejorar la funcionalidad y la eficiencia de estas instalaciones. Se han instalado cubiertas con paneles sandwich, que incorporan un doble revestimiento metálico, con un mejor aislamiento de poliuretano para garantizar una mejor eficiencia térmica en estos estacionamientos.

La alcaldesa de El Pont de Suert, Iolanda Ferran, explicó la necesidad de abordar esta actuación ya que la mayoría de estos parquings registraban problemas de humedades y filtraciones de agua en su interior, “lo que preocupaba porque el agua dañaba las vigas, muchas de ellas de madera y podía afectar a toda la instalación”, dijo. En total se han renovado 563 metros cuadrados de cubiertas de una treintena de parkings y la actuación ha contado con una inversión de 59.947 euros, y ha contado con una ayuda de la Diputación.