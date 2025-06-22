La ultraderecha vierte su intolerancia sobre el minarete de la mezquita de Seròs, el primero de Lleida: “harakiri a nuestra cultura y nuestros derechos y libertades”

La panorámica del skyline de Seròs desde la colina del castillo ofrece este contraste entre el minarete de la nueva mezquita y la silueta de la iglesia barroca de la Natividad. - JORDI ECHEVARRÍA

Las dos formaciones de ultraderecha con representación parlamentaria en Catalunya, Vox y Aliança Catalana, coincidieron ayer en proyectar su intolerancia sobre el minarete de la mezquita de Seròs, el primer elemento de este tipo que se levanta en un templo musulmán en el territorio de lo que hoy es la demarcación de Lleida desde la edad media, tal y como adelantó SEGRE ayer.

El portavoz de la formación de ultraderecha españolista en el consell comarcal del Segrià, Josep Roca, calificó en un comunicado de “gravísimo e inadmisible que la izquierda y el separatismo colaboren activamente en la destrucción de nuestra cultura y tradiciones” y aseguró, aunque sin mayor concreción, que “no les quepa duda que lo pondremos todo en su sitio”. Y tachó de “harakiri a nuestra cultura y nuestros derechos y libertades que se permita el avance a pasos agigantados del islamismo en Lérida (sic)”.

La delegación leridana de la ultraderecha catalanista despachó la novedad acusando en la red social X a la comunidad musulmana de predicar “un islam radical” de incitar “odio contra Occidente” y de querer “imponer la sharia” o ley islámica. “Eso no es convivencia, es islamización acelerada y ER (sic), Junts, PSOE, Comuns y CUP son cómplices”, añadía.