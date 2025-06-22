Verbena de Sant Joan en Lleida: “La gente se puede llegar a dejar 150 € en la compra de pirotécnia”

Publicado por L. BERENGUER Creado: Actualizado:

La pirotécnia es otra de las grandes protagonistas de la verbena de Sant Joan y, tanto niños como mayores, disfrutan lanzando petardos de todo tipo por su colorido, ruido, y el espectáculo que provocan. Existen tres categorías de petardos, según su peligrosidad y la edad mínima del usuario, de acuerdo con Protecció Civil. La categoría F1 está dirigida a usuarios a partir de los 12 años y supone un riesgo bajo (incluye productos como bengalas, bombetas y fuentes luminosas); la F2, de riesgo mediano, es apta a partir de los 16 años (incluye los anteriores, además de petardos como truenos, tracas, cohetes y baterías); por último, la F3 se considera de riesgo algo y solo se contempla para adultos (abarca los mismos que el F2, pero con mayor alcance y distancia).

“Desde hace unos años, están muy de moda los surtidos de petardos –que incluyen de ruido, color, bengalas, ...–, porque son mucho más cómodos que tener que comprar cada tipo por separado”, señala la responsable del local Ramonina Pirotècnia, ubicado en el barrio de La Bordeta de Lleida. “Los clientes se suelen dejar entre 20 y 50 €, pero también hemos llegado a vender 150 € en petardos a una sola persona”, explica. El local, que abre todo el año, amplía su horario la semana antes de Sant Joan, de 9.00 a 21.00.

Protecció Civil ha autorizado este año un total de 13 establecimientos de venta de petardos y cohetes en Lleida capital que se distribuyen por diferentes puntos de la ciudad, como la avenida Prat de la Riba, la avenida Joana Raspall o el paseo Onze de Setembre, entre otros.