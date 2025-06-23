Aumentan a 494 las hectáreas afectadas por el incendio de la Segarra, ya controlado

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat dan por controlados los incendios de Plandogau (Noguera), Granyena de Segarra (Segarra) y Pinell de Solsonès (Solsonès). Durante todo el día mantendrán dotaciones tanto terrestres como aéreas trabajando en el interior de los perímetros, haciendo vigilancia y rematando cualquier punto. Ante la evolución favorable de los incendios, Protección Civil también ha cerrado la alerta del plan INFOCAT, pero mantiene la prealerta para hacer seguimiento de las tareas de extinción. Según datos provisionales de Agents Rurals, después del avivamiento del domingo, la superficie afectada por el incendio de la Segarra es de unas 494,36 hectáreas, de las cuales 344,25 son agrícolas, 148,03 forestales y 2,09 de suelo urbano.

El incendio de la Segarra se inició el sábado, a las 13.27 horas, y los Bombers empezaron a tenerlo controlado domingo y a hacer tareas de vigilancia activa por todo el perímetro. Ahora bien, durante el día se produjeron fuertes vientos en la zona del incendio que reavivaron la cabeza. Al reactivarse el incendio, los Bombers pidieron limitar la movilidad de los municipios próximos, pero poco después, consiguieron estabilizar el avivamiento y evitar que el incendio saltara la autovía A-2. Desde el sábado los Bomberos han trabajado con 177 dotaciones y un total de 560 efectivos.

El incendio de Plandogau ha sido el último de los tres en estar controlado. La lluvia ayudó a controlar el fuego, aunque la tormenta también impidió que los medios aéreos sobrevolaran la zona y colaboraran en las tareas de extinción del incendio. El fuego hizo que se confinara la población y las masías aisladas de la zona y el confinamiento se levantó el domingo hacia las 22.30h por la evolución favorable del incendio, aunque continuaba activo. El fuego ha afectado al espacio de interés natural Valls del Sió-Llobregós.

Los Bombers dieron por estabilizado el domingo el incendio de Pinell de Solsonès hacia las nueve y media de la noche. Los Bombers trabajaron durante toda la tarde, centrando las últimas horas de la noche las tareas de extinción al rematar el incendio. Los Bomberos activaron un total de 36 dotaciones.