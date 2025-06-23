El nuevo parque infantil de la plaza 1 d’Octubre estará listo este mes

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellpuig está ultimando las obras de renovación del parque infantil de la plaza 1 d’Octubre. La previsión es que se pueda estrenar antes de acabar este mes de junio. Se trata de un proyecto muy reivindicado después de que el primer concurso, que se hizo en 2023, quedase desierto. El alcalde, Jordi Estiarte, explicó que “el pavimento será de caucho y habrá un juego de trepa con cuerdas tipo pirámide, un multijuego inclusivo con juegos de trepa, equilibrio, reunión, tobogán y rocódromo y un juego simbólico para los más pequeños tipo casita y supermercado, entre otros elementos para niños de entre 1 y 12 años”. La valla perimetral estará compuesta por plástico reciclado, igual que el mobiliario urbano (bancos y papelera) porque según el alcalde, “se trata de un material menos susceptible al vandalismo”. Los trabajos, con un plazo de ejecución de dos meses, se adjudicaron a Silmar Servicios y Equipamientos Urbanos S.L.U. por 59.732,42 euros.

La enovación del parque es “muy necesaria” porque además de estar ya deteriorado por el paso del tiempo, es un parque infantil muy frecuentado por niños y sus familias, al estar situado en la zona deportiva, donde hay el campo de fútbol, las piscinas y el pabellón.