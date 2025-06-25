Varios municipios de Lleida llegan a los 40 grados y hay nuevos avisos por el calor
Los Agents Rurals activaron el nivel 3 del Plan Alfa
Els Agents Rurals van activar aquest dimarts el nivell 3 del Pla Alfa en set municipis de la Noguera i el Segrià per situació de perill molt alt d’incendi forestal en una jornada amb nous avisos per la calor. A Castellnou de Seana es va registrar la temperatura màxima més elevada de Catalunya, amb 40,5 graus, mentre que diversos municipis del pla van arribar als 40 graus com Lleida, Mollerussa i Seròs.
A la tarda hi va haver tempestes al Pirineu. Per la seua banda, els Bombers van continuar revisant ahir els incendis del cap de setmana passat. A Plandogau, a la Noguera, hi havia vuit dotacions, cinc més a Granyena de Segarra i dos a Pinell de Solsonès, on també va actuar un helicòpter. Així mateix, es van registrar avisos per petits incendis de vegetació. N’hi va haver a Soses, on van cremar 30 metres de canyissos, a les Borges Blanques, a la deixalleria i un altre de matolls, a Cervià i Lleida.
Previsión meteorológica para hoy miércoles
Para este miércoles se espera una jornada generalmente soleada con cielo poco nublado o sereno, excepto al Pirineo, donde se formarán nubes de evolución que podrían descargar chubascos y tormentas ocasionales durante la tarde. Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente, pero se mantendrán en valores elevados, con máximas próximas a los 40 °C en la depresión central y en torno a los 35 °C en el Pirineo. Las mínimas no experimentarán grandes cambios. El viento soplará de componente sur, flojo pero aumentando a moderado por la tarde.
Mañana jueves
De cara a mañana jueves, todo indica que será nuevamente una jornada con cielo sereno durante la mañana, pero con posible formación de tormentas por la tarde en torno a la Val d'Aran. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso entre ligero y moderado, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativas. El viento soplará flojo del oeste.