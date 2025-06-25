Nits d’Estiu en marcha con música coral

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La capital del Pla dio el pistoletazo de salida a una nueva edición del ciclo Nits d’Estiu con un concierto inaugural especial el pasado sábado. Cal Jaques acogió, con entrada libre y un público entregado, una actuación del Cor Stabat Mater, que repasó grandes clásicos del pop y del rock con el acompañamiento de la Coral d’Avui d’Agramunt. Fue una velada coral vibrante que la lluvia de última hora de la tarde no consiguió deslucir.

El ciclo, organizado por el ayuntamiento, incluye entre sus propuestas un concierto coral el 12 de julio en el colegio El Carme con la participación de la Coral Universitat de les Illes Balears y el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, en un acto organizado por la Associació de la Música de Mollerussa. También habrá espacio para la danza, con la muestra del Estudi Dansa Vicky Rodríguez el 16 de julio en la calle Ciutat de Lleida, y para el teatro, con la representación de la obra Agost el 19 de julio en L’Amistat, dirigida por Emili Baldellou y producida por Agropecuària Produccions Extensives. Además, el ciclo incluirá celebraciones populares como el Vespreig organizado por la Colla del 1975 el 5 de julio, y actividades interculturales como la pasarela de moda de la Associació Senegalesa, el día 12. En agosto, el público podrá disfrutar de una nueva edición del Festival Minúscul, con conciertos todos los jueves en Cal Jaques con artistas como Joan Masdeu, Maren, Eduard Gener y Dan Peralbo.