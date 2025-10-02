Una coctelería de Lleida, entre las mejores de España y Portugal: "pone a disposición de sus clientes exquisitos y elegantes combinados"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La coctelería Blackberry de Lleida ha logrado posicionarse entre las mejores de España y Portugal al ser incluida, por segundo año consecutivo, en la prestigiosa lista Top Cocktail Bars (TCB). Los propietarios del establecimiento recogieron la placa acreditativa el pasado lunes en el Teatro Magno de Madrid, un reconocimiento que consolida al local leridano en la élite de la coctelería peninsular.

El establecimiento, que se presenta como "una coctelería de autor situada en Lleida que pone a disposición de sus clientes exquisitos combinados", ha logrado mantener el alto nivel de calidad que le valió su primera inclusión en esta exclusiva selección. Esta distinción supone un importante reconocimiento para el sector hostelero de la provincia catalana, situando a Lleida en el mapa de la coctelería de autor de primer nivel.

Blackberry es fruto del trabajo de Jose Person y su socio Jimmy, quienes además de propietarios ejercen como bartenders en el local. El equipo se completa con los profesionales Benji y Judit, esta última desempeñando también funciones como jefa de calidad del establecimiento. La combinación de talento, creatividad y profesionalidad ha convertido a este cocktail bar en un referente para los amantes de la mixología en la región.