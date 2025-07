Una nueva línea de autobús enlazará el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça para facilitar la movilidad de los estudiantes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una nueva línea de autobús enlazará el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça a partir del mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. El principal objetivo de este nuevo servicio es facilitar la movilidad de los estudiantes de estas dos comarcas y que puedan cursar los diferentes ciclos formativos y grados que se imparten en el territorio sin necesidad de marcharse de casa. Los horarios se han adaptado a las salidas y entradas en los institutos de Tremp y Pont de Suert con parada en La Pobla de Segur y otros cuatro pueblos del recorrido. La nueva línea tendrá cuatro expediciones por sentido. Este servicio se trata de una "vieja reivindicación del territorio" incluida al Estudio de mejora del transporte público por carretera en el Jussà y la Alta Ribagorça.

El presidente del Consell Comarcal de la Alta Ribagorça, Albert Palacín, ha explicado que desde la Alta Ribagorça tienen que ir muchas veces al Pallars Jussà, por temas sanitarios, de gestiones administrativas, judiciales o sociales, y ahora, los vecinos de esta comarca lo podrán hacer en transporte público.

El jefe de los Servicios Territoriales de Territorio en el Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas, ha hablado de los precios del viaje y ha dicho que irán desde el más económico, que es la T joven, que saldrá a 32 céntimos de euro el viaje, a la T10 más básica, que saldrá a 82 céntimos el viaje.

Mas ha dicho que este nuevo servicio "es una primera medida" y que más adelante vendrán más y ha hablado de transporte a la demanda y otras líneas regulares. La puesta en marcha de esta nueva línea tendrá un coste de unos 150.000 euros el año que se financiarán a través de los Fondos climáticos del departamento de Territori.

El presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana, ha enumerado los diferentes grados y ciclos que se imparten en Tremp, La Pobla de Segur y El Pont de Suert. Jordana ha citado a modo de ejemplo: el bachillerato deportivo y todos los ciclos deportivos que se imparten en el Instituto de La Pobla, el Batxibac que se imparte en el Instituto de secundaria de la Pobla, los ciclos formativos de forestales de El Pont de Suert, el bachillerato artístico o el grado de enfermería que se hacen en Tremp.

Según Jordana, los jóvenes que quieran cursar alguno de estos estudios "no tienen excusa para no quedarse en el territorio" y ha añadido que no es lo mismo que un alumno se tenga que marchar de casa a los 16 años, al hecho de que pueda estar hasta los 18, 20 o 22" y hacer su trayectoria personal y profesional en los Pallars o en la Ribagorça.

Hasta ahora el único transporte público que había entre estas dos comarcas era el Bus del Parc, más encarado a los turistas que visitan el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.