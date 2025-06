Macrooperación en grow shops de Lleida: 28 denuncias, un detenido y 79 plantas de marihuana confiscadas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un amplio dispositivo de inspección en establecimientos de venta de productos para el cultivo de cannabis y relacionados con el cannabidiol (CBD) de la demarcación de Lleida se ha saldado con 28 denuncias por infracciones administrativas, un detenido por un supuesto delito contra la salud pública y 79 plantas de marihuana confiscadas. Unos 45 agentes de la Guardia Civil participaron el 20 de junio en el control de quince 'grow shops' de los municipios de Lleida, Torrefarrera, Balaguer, Tàrrega, Bossòst, Les y la Seu d'Urgell con el objetivo de verificar la legalidad de la venta de sus productos, según informa el instituto armado en un comunicado. Durante las inspecciones, los agentes identificaron a quince personas.

La Guardia Civil subraya que el CBD, conocido como marihuana legal, no tiene efectos psicoactivos. La sustancia se permite en el Estado siempre que se obtenga del cáñamo --variedad de la planta cannabis sativa-- y tenga un contenido del componente psicoactivo THC que no supere el porcentaje permitido y, por lo tanto, no entre dentro de la clasificación de sustancia estupefaciente.

El instituto armado recuerda que la venta de productos con CBD sólo está autorizada si se etiqueta correctamente, sin incluir afirmaciones terapéuticas, y si se registran según su categoría: cosmético, aromático o de colección. Además, los aceites o preparados con CBD destinados a uso humano no están autorizados hoy en día para su venta alimentaria y sólo pueden comercializarse para uso externo.

Durante las inspecciones los agentes formularon una denuncia por contrabando, tres por seguridad ciudadana, cuatro por sanidad vegetal, doce por infracción en la normativa de protección de datos de los sistemas de videovigilancia y ocho por irregularidades en la venta de semillas y productos fitosanitarios. También confiscaron 79 plantas de marihuana e investigaron una persona por un supuesto delito contra la salud pública.