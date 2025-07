La ‘anguifera’ estrena el bestiario

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Pla d’Urgell ya cuenta con un primer componente del bestiario local, llamado anguifera. Se trata de una anguila de dimensiones gigantes construida por el artista Erik Schmitz Coll, vecino de Ivars d’Urgell, que ha dado vida a una figura festiva inspirada en la fauna que caracterizaba históricamente el Estany d’Ivars i Vila-sana.

La obra se ha presentado como una creación colectiva y ha contado con la colaboración de diversos agentes locales, entre ellos, la escuela del pueblo, la Cooperativa de Ivars y diferentes vecinos, que han resultado fundamentales en la elaboración textil de la figura.

“Yo firmo la obra, pero ha sido gracias a ellos que la hemos podido hacer realidad, sobre todo, porque es principalmente textil, una técnica que yo no domino”, explica Schmitz. El artista, conocido por otras intervenciones creativas en la comarca, ha diseñado una bestia que une ciencia y fantasía: “Nos inspiramos en la especie anguilla anguilla, pero al mismo tiempo queríamos una figura fantástica que cautivara al alumnado, ya que será este el que la transporte y la disfrute”.

La figura, de 12 metros de largo y un metro y medio de altura, ha estado pensada y diseñada para ser portada por una decena de jóvenes. Además, incorpora sistemas que lanzan agua desde la cabeza y desde la cola, haciéndola adecuada para animar fiestas veraniegas. “Es una bestia de agua, y por ello tiene que jugar con dicho elemento”, remarca Schmitz.

La elección de materiales no ha sido casual. La tela de saco, predominante en la elaboración del nuevo animal fantástico, evoca el pasado rural pero también la pérdida de biodiversidad: “Ahora ya no hay anguilas en el estanque porque las presas impiden su paso. Esta bestia es también un homenaje a lo que tuvimos”. Era tan popular este pez en las aguas de Ivars y Vila-sana que no solo fue un elemento importante en la economía local sino que era el ingrediente estrella del conocido arroz con anguilas que se había servido en las masías que rodeaban el Estany antes de su desecación en los años 50.

Estreno oficial

El estreno oficial se llevó a cabo con gran expectación y entusiasmo. Los niños, que participaron en el proyecto desde el principio, la condujeron por las calles como protagonistas indiscutibles de un acontecimiento que, muy probablemente, se convertirá en tradición.

La presentación de la nueva bestia del Pla d’Urgell se llevó a cabo durante la pasada Festa Major de mayo en Ivars d’Urgell y también sirvió para dar a conocer a la gegantona dedicada a la poeta Maria Mercè Marçal, que rinde homenaje a una figura clave de la literatura catalana y al feminismo y su elaboración se llevó a cabo en el marco de un proyecto educativo impulsado por la Escola Mare de Déu de l’Horta.