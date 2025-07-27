Cortan la AP-2 en Castelldans por el incendio en un coche

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un incendio en un turismo obligó a cortar ayer por la mañana la autopista AP-2 en Castelldans hacia Les Borges Blanques, lo que provocó retenciones de hasta siete kilómetros, según informó el Servei Català de Trànsit. Los Bomberos fueron alertados a las 11.02 horas. El conductor pudo aparcarlo en el arcén y todos sus ocupantes salieron del vehículo. A las 12.00 horas se reabrió uno de los carriles y se registraban retenciones desde Puigverd de Lleida.