Aitona cierra un restaurante por insalubre al hallar ratas

El ayuntamiento de Aitona ha clausurado el restaurante Can Joan, situado en la avenida 27 de Gener, tras detectar una inspección de Sanidad una retahíla de incumplimientos en materia de higiene, conservación de alimentos y salubridad en general.

La actuación de los inspectores, que visitaron el establecimiento el lunes de la semana pasada, había sido solicitada unas horas antes por el ayuntamiento, en el que se dispararon las alarmas tras visualizar el vídeo grabado por un cliente en el que podía observarse cómo una trabajadora del establecimiento aplastaba una rata con un pie y, sin abandonar sus tareas manuales, se giraba para ocultar el cadáver del roedor debajo de la barra del local con el otro pie.

El vídeo, que se viralizó primero a nivel local y luego a otras escalas y que puede verse en SEGRE, mostraba pese a lo cerrado del enfoque un mobiliario que se podía identificar como el del establecimiento, lo que llevó al consistorio a solicitar la inspección.

“Sanidad actuó con mucha rapidez, y por la tarde nos presentaron un acta en la que se recogían las infracciones”, explicó la alcaldesa, Rosa Pujol. Ese mismo martes decretaba el cierre, una orden que podrá levantarse, en todo caso, si resuelven las irregularidades.

Los ayuntamientos llevan cinco años esperando, sin éxito hasta ahora, a que la Generalitat o la diputación reactiven los convenios que permitían efectuar inspecciones sanitarias a escala local.