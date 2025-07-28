Delimitan una estructura en una excavación en el Pla de les Tenalles

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una veintena de jóvenes de entre 14 y 17 años de diferentes puntos de Catalunya, junto a técnicos del Museu Tàrrega Urgell, han participado las dos últimas semanas, del 13 al 27 de julio, en un campo de trabajo en Tàrrega, gestionado por Quàlia, en el que, entre otras actividades, han colaborado con una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento ibérico del Pla de les Tenalles, situado en la Vall de l’Ondara y propiedad del ayuntamiento de la capital del Urgell.

El director de la excavación, Joel Minguell, dijo que las tareas se han centrado en continuar las excavaciones en una isla de casas que salió a la luz en la última campaña arqueológica que se hizo en este yacimiento el año 2022. Minguell explicó que “hemos podido delimitar y definir un mínimo de cuatro espacios diferentes que conforman la isla y hemos dejado los muros a la vista de modo que se pueden ver bien las diferentes habitaciones con los diferentes niveles que ya formarían parte del abandono de este edificio”. Minguell destacó que “la terminación por el lado de Ponent es muy curioso con un muro redondeado, que no es demasiado típico”. En cuanto al uso de esta construcción, el director de la excavación dijo que “aún no sabemos la función de esta área del yacimiento aunque no parecen casas por sus dimensiones, y la principal hipótesis con la que trabajamos es que se trataría de espacios de almacenamiento porque en los niveles que estamos excavando parece que hay bastantes ánforas”.

Minguell reconoció que “el yacimiento del Pla de les Tenalles no se conserva en su totalidad” porque parte de este se convirtió en campos de cultivos y se perdió, como pasó en su momento con el Molí d’Espígol en Tornabous. Asimismo, indicó que “la zona excavada es una parte muy pequeña de la totalidad del yacimiento porque se han hecho intervenciones puntuales en los extremos oeste y este, y aún queda mucho trabajo por hacer”.

En el Pla de les Tenalles se han organizado diferentes campos de trabajo de arqueología desde el 2014 de forma intermitente. Asimismo, desde el Museu Tàrrega Urgell también se han llevado a cabo intervenciones puntuales. Las excavaciones con los campos de trabajo han podido constatar que el Pla de les Tenalles sería un asentamiento de superficie más extensa que la de un poblado medio y con una situación estratégica clave en la Vall de l’Ondara.

El Pla de les Tenalles, situado en el pueblo de La Móra, núcleo de Granyanella en la comarca de la Segarra, es un poblado ibérico de tamaño medio con una cronología que abarca desde el siglo IV a.C. hasta aproximadamente el 200 a.C., y que fue abandonado en el contexto de la segunda guerra púnica entre romanos y cartagineses. La presencia de niveles de incendio en algunas casas excavadas apunta a una posible destrucción del poblado durante este conflicto. El asentamiento está situado en la cima y parte de las laderas del cerro llamado Comalleret. El descubrimiento científico del poblado fue mérito del ya fallecido historiador de Verdú Ramon Boleda, quien realizó las primeras excavaciones en 1952. Posteriormente, el yacimiento pasó a manos del ayuntamiento de Tàrrega como resultado de las excavaciones realizadas por el antiguo museo de la localidad, promovidas por Joan Tous Sanabra.