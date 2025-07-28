El Ball de les Forques más concurrido suma un tercer grupo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Como ya es tradición, en el marco de la Festa Major de Nalec, dedicada a Sant Jaume, ayer al mediodía tuvo lugar la representación del Ball de les Forques, que se recuperó hace más de una década y cuyo futuro está asegurado. Este año, la participación ha sido mayor que nunca, con tres grupos: dos de 12 integrantes (niños y adolescentes) y uno de 8 (adultos). Precisamente, se ha recuperado el grupo de jóvenes que garantizarán el relevo generacional del baile, uno de los principales objetivos de la organización para asegurar su continuidad. La alcaldesa, Susi Sansó, explicó que “trabajamos para que cada año haya más personas involucradas en esta tradición y tenemos la gran suerte de tener la implicación tanto de los más pequeños hasta los mayores”. Sansó destacó que “en esta ocasión hemos podido hacer tres grupos que nos permiten diferenciar las tres etapas, los más pequeños que se inician, los jóvenes que deben mantener la tradición y los adultos que seguimos apoyando, porque realmente es una tradición muy bonita que el pueblo espera cada año”. Además, la alcaldesa indicó que “algunos abuelos han propuesto hacer también un círculo con personas de edad avanzada y no lo descartamos de cara a próximas ediciones”.

Ante la iglesia, y al ritmo del Ball de Sant Ferriol, primero los niños y después los jóvenes y los adultos, dispuestos en círculos y provistos de horcas y sombreros, así como camisetas de Nalec o camisas de cuadros, representaron diferentes pasos y figuras que imitan todo el proceso de separación del grano y la paja.

Y es que, tradicionalmente, esta danza servía para celebrar que los agricultores ya habían terminado la campaña o para reclamar la llegada del viento (en la Vall del Corb, la típica brisa marinada) si el tiempo no ayudaba.

El Ball de les Forques era muy tradicional en esta zona. Joan Amades lo recogió en el Costumari Català del año 1953. Este fue uno de los actos de la Festa Major de Nalec, que se ha celebrado durante todo el fin de semana con diferentes actividades muy concurridas. Cabe destacar que este pequeño pueblo del Urgell de menos de 100 habitantes, en verano crece exponencialmente y puede llegar a tener 400 vecinos. Son muchas las familias que viven fuera, pero mantienen la casa pairal para pasar las vacaciones.