En marcha de nuevo los Agratour, autobuses festivos para jóvenes

La asociación Agrat de Tàrrega vuelve a apostar este verano por una de sus iniciativas más exitosas y apreciadas: los Agratour. “Estos autobuses, que se ponen en marcha coincidiendo con las fiestas mayores de diferentes pueblos de Lleida –la mayoría en localidades cercanas de la capital del Urgell–, tienen como objetivo reforzar el sentimiento de pertenencia entre los jóvenes de la ciudad, establecer relaciones con personas de diferentes quintas, fomentar la convivencia y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad en los desplazamientos nocturnos”, según destacaron el pasado sábado las integrantes de la comitiva.

La entidad ha anunciado que los Agratour recorrerán varias localidades en fechas señaladas de las fiestas populares según si hay suficientes interesados para llenar uno o incluso dos autobuses. De este modo, facilita que los jóvenes puedan disfrutar de las celebraciones sin preocuparse por los riesgos asociados a la conducción, especialmente en horario nocturno, donde la falta de transporte público y el consumo de alcohol pueden suponer un peligro en la carretera.

Según la comitiva de los Agratour, la puesta en marcha de los autocares festivos responde a una doble motivación. Por un lado, “queremos que la juventud de Tàrrega y alrededores se sienta parte de un grupo, que haga piña, que descubran juntos el ambiente de las fiestas mayores y se animen a participar del tejido asociativo local”. Por otro, se busca prevenir los riesgos inherentes a los desplazamientos en coche a altas horas de la madrugada, una de las principales causas de accidentes en época festiva.

En este sentido, la iniciativa ha sido muy bien valorada, ya que representa una alternativa segura, económica y sostenible al vehículo privado. El primer Agratour de este 2025 salió la noche del sábado hacía Concabella con un autocar y 60 jóvenes. Previamente tuvo lugar una mojitada amenizada con la música de PD Xena en La Soll.

El viernes también estaba previsto contratar un bus para ir a Belianes, pero no hubo suficientes inscritos y se acabó anulando. Los participantes consultados por SEGRE en el bus que fue a la Festa Major de Concabella hicieron una valoración “muy positiva” de este servicio porque no tienen que preocuparse de quien los llega o va a recoger e incluso nadie tiene que responsabilizarse de coger el coche.

Los Agratour nacieron el 2012, pero dejaron de organizarse con la llegada de la pandemia de la covid y el pasado verano se recuperaron. Estas iniciativas muestran cómo el asociacionismo juvenil puede incidir de manera positiva tanto en la dinamización cultural del territorio como en la seguridad vial. Desde la asociación Agrat animan a jóvenes de todas las edades a sumarse a la propuesta.