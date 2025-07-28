SEGRE

Encuesta: ¿más multas a los que se bañan en los estanques de alta montaña?

Hoy, la encuesta de la semana de SEGRE es sobre este tema. Os preguntamos si habría que multar con más fuerza a la gente que no cumpla esta norma.

Algunos de los jóvenes que se bañaron en el estanque de Gerber. - @PIJOAN_JORDI

Una de las noticias más leídas de la semana pasada en SEGRE fue la de los jóvenes de un centro de recreo que se bañaban en el estanque Gerber, dentro del Parque Nacional de Aigüestortes. Un hecho prohibido desde hace décadas por su impacto crítico sobre la biodiversidad de estos ecosistemas.

Así, a pesar de estar prohibido, es habitual ver gente dentro del agua, estropeando ecosistema y mostrando un comportamiento muy poco ejemplar. Hoy, la encuesta de la semana de SEGRE es sobre este tema. Os preguntamos si habría que multar con más fuerza a la gente que no cumpla esta norma.

Cree que deben endurecerse las sanciones a los que se bañen en estanques de alta montaña?

