Incendios: ¿Qué hago en caso de confinamiento o de evacuación?

Una vista del incendio de Torrefeta i Florejacs, que obligó a confinar varias poblaciones.

¿Cómo me confino? Cierra y humedece puertas, ventanas y tapa cualquier orificio por el cual pueda entrar el humo, llena de agua bañeras y picas y coloca toallas mojadas en la ranura inferior de las puertas exteriores para evitar que entre humo. Corta cualquier suministro exterior de combustible, pero deja encendidas las luces para llamar la atención, y vigila la chimenea, si hay, por si pudieran entrar elementos incandescentes.

¿Algún detalle con la ropa? Evita las piezas sintéticas, más inflamables, y vístete con tejidos de algodón y lana.

¿Qué pasa si somos unos cuantos? Quedaos agrupados, y separad cortinas, sofás y otros muebles de las ventanas exteriores.

¿Y si noto que entra fastidia? Respira a ras de tierra, es donde menos contaminado está el aire.

¿Y si el cierre se alarga? Puede durar horas o días, y por eso es aconsejable disponer de un kit de supervivencia actualizado. Hay que renovarlo periódicamente y toda la familia tiene que saber dónde está.

¿Qué metemos en el kit? Una linterna y una radio con pilas de recambio, un móvil con cargador, velas, mecheros y cerillas, un botiquín y una reserva de medicación crónica si alguien la requiere, agua embotellada (1,5 litros por persona y día) y alimentos de larga duración que no requieran cocina ni abrelatas. No te olvides de las mascotas.

¿Y si nos evacuan? Sigue las indicaciones de los servicios de emergencia.

¿Qué me llevo? Hay dos opciones: tener un kit preparado o tener a mano la lista de los componentes.

¿Qué meto en el kit? El DNI, llaves de casa y del coche, pólizas de seguro, medicación crónica, dinero o tarjeta, uno móvil y una agenda con los contactos familiares. Si puedes, roba, material de higiene y alimentos.