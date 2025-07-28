Más de medio millar de personas al festival a2m

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de medio millar de personas han disfrutado de la sexta edición del festival a2m de Tornabous. Manel Visa y Ramon Oromí, miembros de la organización, hicieron una valoración “muy positiva” de las cinco sesiones programadas este año así como de la evolución del festival: “El público es fiel y nuestro objetivo no es crecer, sino ofrecer cultura de calidad en pequeño comité a la vez que damos a conocer diferentes rincones del municipio”.

El sexto a2m se cerró el pasado viernes con un concierto de Joan Masdéu, que presentó las canciones de su último EP La Bonaventura y ofreció un repaso de su trayectoria musical. Esta fue la sesión más participativa con unas 200 personas. La velada se completó con una visita al parque del Reguer de la mano de su principal impulsor, Nando Farré, y una cena de bocadillo de longaniza.

El a2m se ha concentrado de nuevo este año en verano con cinco sesiones entre el 27 de junio y el 25 de julio. El festival fue inaugurado en El Tarròs con el espectáculo Woof de Pere Hosta al que siguió un concierto de Xènia Páez en La Guàrdia d’Urgell. El día 10 de julio fue el turno de circo y magia con la compañía Struc y su Struc Magic Theater en el yacimiento ibérico del Molí d’Espígol y el día 17 el Espai Companys acogió la obra de memoria histórica L’enterrador con Teatre de Dos.

El festival a2m está organizado por la asociación cultural a2m con la colaboración del ayuntamiento de Tornabous. Su objetivo es apostar por artistas emergentes de proximidad así como artistas con un cierto bagaje de todo el territorio en un festival de pequeño formato y casero en el que invitan al público a traerse la silla o el cojín de casa. La entrada es una aportación voluntaria de 2 euros.