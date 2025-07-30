Jaulas de jilgueros y un socorrista despedido: el pueblo de Lleida que no descarta seguridad privada

Vista general de las piscinas de Les Borges. - AYUNTAMIENTO DE LES BORGES

El ayuntamiento de Les Borges Blanques trabaja en una nueva normativa que regulará el acceso y uso de las piscinas municipales tras detectarse diversos incidentes durante la presente temporada. El consistorio no descarta contratar seguridad privada y endurecerá el régimen de sanciones, incluyendo la posibilidad de expulsar a usuarios o rescindir abonos en función de la gravedad de las conductas.

Una de las principales problemáticas detectadas ha sido la picaresca de algunos usuarios que han accedido a las instalaciones usando pulseras de acceso de otras personas, aprovechando el nuevo sistema de entrada automatizado. Además, se detectó que un socorrista ayudó a varias personas a colarse en las instalaciones, motivo por el cual fue despedido.

Durante el pasado fin de semana, la presencia de Mossos, Rurales y Policía Local fue necesaria cuando un grupo numeroso accedió al recinto portando jaulas con jilgueros, por lo que se les abrió un expediente sancionador.

A pesar de estos incidentes, el alcalde del municipio, Josep Farran, ha realizado una valoración positiva de la temporada, destacando la apertura de las piscinas tras importantes obras para reparar graves fugas de agua que se arrastraban desde hace años.