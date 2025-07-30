Nueva cubierta en la Sala de Ball, sin amianto

Sidamon ha iniciado la mejora de la eficiencia energética del edificio del local del Ball para convertirlo en un espacio más sostenible y funcional durante todo el año. La actuación incluye tres intervenciones entre las que destaca la retirada del amianto de la cubierta exterior y de las canalizaciones. La alcaldesa, Dolors Tella, apuntó que también se mejora el sistema de climatización y calefacción, “para minimizar el uso de gasoil”, y la construcción de una cubierta más aislante y respetuosa con el medio ambiente. La actuación prevé una inversión de 223.000 euros y el consistorio ha obtenido una subvención de 192.000 euros de la secretaría de Acción Climática, en el marco del programa de mitigación del cambio climático, además de una subvención adicional de 10.000 euros por parte de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) para la retirada del amianto. El objetivo es sustituir la cubierta exterior por una nueva estructura tipo sandwich, instalada sobre viguetas de hormigón, así como modernizar el sistema de climatización con aerotermia y reducir el consumo de combustibles fósiles. De este modo, el local se convertirá en un refugio climático, con un importante ahorro energético. Las obras han comenzado y se prevé que concluyan finales de octubre, explicó Tella. También está previsto crear un refugio climático en el entorno del centro de servicios, donde se plantarán más árboles y se habilitarán espacios con sombra.