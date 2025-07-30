El Pirineo leridano registra las temperaturas más bajas de todo el Estado

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las estaciones meteorológicas del Cap de Baqueira y de Port Ainé marcaron la madrugada del martes, con registros de 2,2º y 2,3º, respectivamente, las temperaturas mínimas de Catalunya y de todo el Estado en la red de Aemet. Cap de Rec, en Lles de Cerdanya, marcó la sexta más baja con 4,7º.

En la red de Meteocat la mínima también fue leridana, aunque con un registro mucho más alto: 7º en Guixers. La siguiente se dio en El Pont de Suert, también en el Pirineo, donde se llegó a los 10 grados.