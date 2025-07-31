Plan de autoprotección para dar más seguridad en la Festa Major

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha decidido incrementar la seguridad de los eventos de la Festa Major, que este año se celebra del 5 al 9 de septiembre, con la elaboración de un plan de autoprotección que incluya las medidas preventivas para evitar incidentes, como la limitación de aforos o la colocación de vallas, y que establezca los pasos a seguir en el caso de que se produzcan situaciones de emergencia.

El consistorio de la capital de Les Garrigues es uno de los pocos que adopta una medida de este tipo en la demarcación de Lleida, aunque se trata de una posibilidad de la que disponen todas las administraciones desde que en marzo de 2015 se aprobó el decreto que regula los planes de autoprotección. La norma contempla la posibilidad de implementarlos para actividades de carácter temporal que se celebren “en espacios delimitados” y “con un número de asistentes y participantes previsto igual o superior a 2.000 personas”.

Esta es la tercera ocasión en la que el ayuntamiento de Les Borges elabora un documento de este tipo para la Festa Major. “En 2023 y 2024 hicimos una cosa que nunca se había hecho”, explica el alcalde, Josep Ramon Farran. En esas dos ocasiones, la segunda de las cuales incluyó el cambio de ubicación de los escenarios, el plan contemplaba la asistencia de hasta 4.999 personas a los actos.

“Este año prevemos que haya una afluencia bastante superior a esa cifra, y queremos darle cabida”, anota el alcalde. “Por eso, con tiempo, se ha tramitado un plan de autoprotección para más de 4.999 participantes”, añade.

El ayuntamiento está trabajando ahora para incluir las recomendaciones que Protección Civil le ha hecho llegar tras haber supervisado la versión inicial del plan. El programa festivo de Les Borges, de 6.379 habitantes según el último padrón, se conocerá en fechas próximas.