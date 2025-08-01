Los senegaleses de Guissona comparten sus tradiciones con la fiesta de la Teranga

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La comunidad senegalesa compartió el pasado fin de semana sus tradiciones en Guissona con la celebración de la 25 edición de la fiesta de la Teranga, que nació el 1999.

A la comida popular del sábado asistieron más de medio millar de personas y se alargó hasta la noche con una muestra de bailes y músicas tradicionales en la que no faltó su peculiar indumentaria de colores. Asimismo, por la mañana celebraron unas jornadas en el Ateneu dedicadas a la vivienda debido a que en su país están constituyendo una cooperativa para construir nuevas casas. La fiesta acabó el domingo por la tarde con la entrega de reconocimientos a treinta jóvenes de Guissona, hijos de senegaleses, que han destacado por su excelencia educativa.

Por su parte, el alcalde, Jaume Ars, mantuvo el viernes una reunión con representantes de Senegal en el ayuntamiento entre los que se hallaba el cónsul en Barcelona, Mamadou Lamine Ka Mbaye, y un ministro del país. Ars explicó que “con la fiesta de la Teranga los vecinos naturales del Senegal, que en la actualidad son un total de 697 personas, promocionan su cultura y su tradición”. El alcalde destacó que con estos encuentros “fortalecemos los vínculos” y “reafirmamos el compromiso de Guissona con la diversidad y la convivencia”.