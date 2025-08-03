La comunidad energética de El Palau beneficiará a diez familias

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La comunidad energética que el ayuntamiento de El Palau d'Anglesola quiere poner en marcha este año permitirá a diez familias de la localidad rebajar su factura energética. “Intentaremos aumentar la participación. A la primera reunión sobre el tema vinieron más de 25 vecinos”, explica el alcalde, Francesc Balcells, quien llama la atención sobre una particularidad del proyecto de autoconsumo colectivo que esperan que facilite la incorporación de colectivos ahora reacios: “Aquí está todo montado, no se empieza de cero como suele ocurrir con las comunidades energéticas”.

El Palau se acogió hace meses al programa DUS 5000 de la UE, previsto para mejorar la eficiencia energética y fomentar la generación de energía renovable en instalaciones municipales. El ayuntamiento ha instalado en la cubierta del polideportivo y del Casal d’Entitats placas que suman una potencia de 40 kw. “Una parte es para suministrar a los servicios municipales y otra para los vecinos”, anota. El 10% de esa potencia, 10 kw, queda liberado para instalarse en una decena de edificios de vecinos, a razón de un kw por inmueble. Las instalaciones domésticas suelen ser de tres a cinco kw. “Eso les generará una rebaja de la factura de en torno a 130 € anuales”, señala, incluyendo la tasa de 90 € que deberán pagar los beneficiarios de la “cesión temporal de cuotas de participación de las instlaciones solares fotovoltaicas municipales”. El ahorro sería de 220 €/año. “Este mes de agosto se pueden presentar las solicitudes. Si hay más peticiones que placas haremos un sorteo y trataremos de ampliar la propuesta”. Y añade que hay normas de acceso: “Las viviendas tendrán prioridad sobre los comercios, y quienes aun no dispongan de placas la tendrán sobre las ampliaciones”.