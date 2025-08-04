25 años del inicio del curso de canto en verano en Castellserà

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Castellserà celebró la semana pasada la 23 edición de su tradicional curso internacional de canto de verano, en el que participaron diez alumnos, cifra notablemente inferior a la que era habitual. En esta ocasión, se recuperó el curso de técnico vocal, que el año pasado no se hizo por falta de inscritos, de modo que los alumnos se distribuyeron entre la modalidad de canto y la de técnica vocal. Los participantes procedían de diferentes puntos de Catalunya y del Estado español, además de Inglaterra.

En la presentación del concierto final, el profesor Bruno Henriques destacó que “celebramos la 23 edición, pero también los 25 años desde que iniciamos este curso porque estuvo parado los dos años de la pandemia de la Covid”. Henriques afirmó que “es un orgullo poder venir cada verano” y agradeció la “buena acogida”, en especial de dos vecinas, Antonieta y Marisa.

Las clases se llevaron a cabo entre los edificios de La Panera, La Garueta y el consistorio. Todas eran individuales, excepto la de conciencia corporal. El curso acabó el pasado sábado con el concierto final en el que el alumnado hizo una demostración de los conocimientos que ha adquirido durante esta intensa semana de canto.

Este año, el curso, organizado entre el ayuntamiento y la Agrupació Coral Flors d’Urgell, contó con un alumno más que el anterior aunque menos que en pasadas ediciones. Precisamente, Henriques explicó que el descenso de inscritos “es una tendencia general en los cursos de canto” y lo atribuyó a las redes sociales: “Los jóvenes quieren triunfar rápido, sin esfuerzo y gratis”. El profesor defendió la importancia de los cursos profesionales porque “suponen dedicación y disciplina”.