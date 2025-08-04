El consistorio intensifica la limpieza de las islas de contenedores en verano
La brigada municipal de Tàrrega ha intensificado la limpieza de las islas de contenedores de basura, que durante los meses de verano acumulan más suciedad y desprenden malos olores debido a las altas temperaturas. La actuación se ha centrado en levantar los contenedores, limpiar manualmente los restos de desechos de la parte inferior y aplicar agua a presión para completar el proceso. Las partes inferiores de los contenedores son de difícil acceso durante las tareas rutinarias y ahora se ha llevado a cabo esta especial intervención para mejorar las condiciones del mantenimiento del espacio público. En la misma línea, el consistorio ha incorporado a dos personas para reforzar la brigada en la limpieza en la vía pública y equipamientos municipales. También se ha iniciado el proceso para crear una bolsa de trabajo para sumar nuevos efectivos y está previsto contratar a otras dos personas en las próximas semanas. La alcaldesa, Alba Pijuan, explicó que “la limpieza de calles y plazas es una prioridad de la ciudad ahora mismo”.