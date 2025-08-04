El consistorio intensifica la limpieza de las islas de contenedores en verano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La brigada municipal de Tàrrega ha intensificado la limpieza de las islas de contenedores de basura, que durante los meses de verano acumulan más suciedad y desprenden malos olores debido a las altas temperaturas. La actuación se ha centrado en levantar los contenedores, limpiar manualmente los restos de desechos de la parte inferior y aplicar agua a presión para completar el proceso. Las partes inferiores de los contenedores son de difícil acceso durante las tareas rutinarias y ahora se ha llevado a cabo esta especial intervención para mejorar las condiciones del mantenimiento del espacio público. En la misma línea, el consistorio ha incorporado a dos personas para reforzar la brigada en la limpieza en la vía pública y equipamientos municipales. También se ha iniciado el proceso para crear una bolsa de trabajo para sumar nuevos efectivos y está previsto contratar a otras dos personas en las próximas semanas. La alcaldesa, Alba Pijuan, explicó que “la limpieza de calles y plazas es una prioridad de la ciudad ahora mismo”.