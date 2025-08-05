El Palau d'Anglesola denuncia el robo de bronce de unas diez lápidas del cementerio

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Palau d’Anglesola ha denunciado el robo de diversos elementos de bronce de al menos una decena de lápidas del cementerio municipal, ocurrido durante la noche del pasado viernes. Los ladrones sustrajeron cruces, figuras de ángeles, palomas, retablos y otros ornamentos de valor sentimental y económico.

El alcalde, Francesc Balcells, lamentó los hechos y subrayó que “no se trata de una simple gamberrada sino de un acto delictivo que ha consistido en arrancar elementos de bronce que probablemente tienen un cierto valor en el mercado negro”. Balcells recordó que, además de la denuncia presentada por el ayuntamiento, es fundamental que cada familia afectada interponga su denuncia individual ante los Mossos d’Esquadra. “Es importante que cada propietario afectado denuncie, porque si se logra recuperar el material robado, se podrán identificar los legítimos propietarios”, señaló el primer edil. Recordó un caso similar ocurrido hace seis años en el mismo lugar, cuando se destrozaron varias tumbas, y en el que se identificó a los culpables.

El ayuntamiento de este municipio del Pla d’Urgell hizo el fin de semana un llamamiento a la ciudadanía para recabar cualquier tipo de información que pueda ser útil en la investigación. “La colaboración ciudadana es esencial”, reiteró Balcells. “Ya hemos recibido aportaciones de varios vecinos, tanto al ayuntamiento como directamente a los Mossos, con posibles pistas sobre los autores y el paradero de los objetos robados”. El alcalde animó a los vecinos a ponerse en contacto con el 112 si tienen información de personas o vehículos sospechosos en la zona del cementerio el viernes.