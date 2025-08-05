Francesc Roset, alcalde de Arbeca con cinco votos de ERC y sin oposición

Francesc Roset fue investido ayer alcalde de Arbeca con los únicos 5 votos (faltó un edil) a favor del grupo de Esquerres d'Arbeca-Acord Municipal (EA-AM), en el gobierno municipal. Tres de los cuatro concejales de Compromís per Arbeca (faltó uno) votaron en blanco, al igual que hizo el de Junts. Estas dos últimas formaciones, en la oposición, no presentaron ninguna candidatura para optar a la alcaldía de esta localidad de Les Garrigues. Roset ha ejercido como alcalde en funciones desde el pasado día 15 de julio, tras el pleno de renuncia del exalcalde, Sergi Pelegrí, investigado por presunta agresión a su exmujer y a un mosso.

El teniente de alcalde será Jordi Perera y se incorpora al equipo de gobierno Esther Sementé. Roset también asumirá la representación del municipio en el consell de Les Garrigues en sustitución de Pelegrí.

El nuevo alcalde avanzó que el pleno para aprobar el nuevo cartapacio municipal se celebrará la segunda semana de septiembre. Añadió que, entre los retos que prevé afrontar el equipo de gobierno estos dos últimos años de mandato, destaca desbloquear las obras de la variante norte de Arbeca en la C-233, encallada desde hace más de 17 años, y mejorar así la seguridad en el centro de la localidad. En este sentido, apuntó que el consistorio ya ha solicitado una reunión con la consellera de Territorio, Silvia Paneque, para que conozca “la realidad de Arbeca”, dijo. Insistió también en solicitar ayudas a la Administración para el mantenimiento de los dos kilómetros de travesías urbanas y urbanizar calles, además de destinar fondos del plan de obras para cubir la pista polideportiva de la localidad y disponer de un pabellón municipal.