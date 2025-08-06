Citan a 1.600 modistas a los Vestits de Paper de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Museu de Vestits de Paper de Mollerussa mantiene las bases del año pasado para participar en el 61 Concurs de Vestits de Paper, que se celebrará el 13 de diciembre. Siguiendo los pasos de años anteriores, se ha contactado con cerca de 1.600 modistas y academias de diseño y confección del Estado con el objetivo de hacerles llegar la documentación necesaria para llevar a cabo la inscripción.

Las bases permiten utilizar diferentes técnicas para crear texturas y aplicar cola, betún u otros productos para conseguirlo, siempre que se especifique de manera clara en la descripción de los materiales. Hace dos años se incluyeron cambios en la metodología de puntuación con la voluntad de potenciar el corte y la confección en las piezas presentadas en las tres modalidades a concurso, y premiar también el diseño y la originalidad en las categorías de Fantasia y Época.

El objetivo es, además, que en la confección se puedan utilizar disciplinas como el origami o el quilling, entre otras. Además, se incorpora una nueva valoración destinada a destacar la excelencia en el material y el tratamiento del papel, realizada por un profesional en la fabricación de este, que formará parte del jurado. Los vestidos ganadores de las tres categorías, que pasarán a formar parte de la colección del museo, serán premiados con trece mil euros repartidos entre los participantes galardonados. También se mantienen también los premios especiales como el Didal d’Or y la Agulla d’Or.