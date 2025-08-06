Les interceptan con 34 kilos de opiáceos en la aduana con Andorra y dicen que es vitamina C

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo el jueves de la semana pasada en la aduana de La Farga de Moles a dos hombres de nacionalidad rusa como presuntos autores de un delito contra la salud pública al hallar en su vehículo 34 kilos de opiáceos.

La intervención se produjo sobre las 14.15 horas, cuando un vehículo, marca BMW, accedió a la aduana de La Farga de Moles desde de Andorra por el carril verde (nada que declarar). Tras preguntar a los ocupantes del vehículo si tenían alguna cosa que declarar, dijeron que no, aunque los agentes observaron que mostraban cierto nerviosismo, por lo que decidieron inspeccionar el vehículo.

Positivo en el narcotest

En el maletero había cuatro cajas envueltas en plástico, que les infundieron sospechas ante la posibilidad de que hubiera alguna mercancía ilícita. Los dos individuos explicaron que se trataba de vitamina C (también conocida como ácido ascórbico, un nutriente que actúa como antioxidante y es crucial para el crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos). Los agentes decidieron hacer el narcotest, que dio positivo en opiáceos con un total de 34 kilos. Ante ello, arrestaron a los dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública.