Recuperados los elementos de bronce robados del cementerio del Palau d'Anglesola e identificados los presuntos autores

Algunos de los objetos que fueron sustraídos de lápidas del cementerio del Palau d'Anglesola.Mossos d'Esquadra

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer, de 22 años, como presunta autora del robo de bronce de una decena de lápidas del cementerio del Palau d'Anglesola y tienen identificado al otro supuesto ladrón, un hombre que cuenta con numerosos antecedentes.

Los hechos se remontan al pasado domingo, cuando el ayuntamiento del Palau d'Anglesola denunció el robo de varios elementos de bronce de al menos una decena de lápidas del cementerio municipal, ocurrido durante la noche del viernes pasado, tal como publicó SEGRE.

El lunes por la mañana agentes de la comisaría de Mollerussa iniciaron una investigación por diferentes puntos de compra de metales de la comarca. La acción fue positiva ya que localizaron los elementos en un centro de reciclaje de Mollerussa que habían llevado pocas horas antes una pareja. Se recuperaron varias piezas con un peso total de unos 80 kg.

Los vendedores de los objetos serían dos personas, un hombre y una mujer vecinas de la población, conocidas policialmente por múltiples incidentes y antecedentes anteriores. Mientras se iniciaba la búsqueda de los presuntos autores desde la oficina de denuncias de la comisaría, gracias a la colaboración ciudadana de los vecinos del pueblo, los Mossos conseguían contactar y recibir ocho denuncias por hurto. La policía ha podido determinar que el valor en el mercado de los elementos y su instalación rondaría los 4.300 euros.

La policía ha podido determinar que el valor en el mercado de los elementos y su instalación rondaría los 4.300 euros.Mossos d'Esquadra

Este martes al mediodía los mossos localizaron y detuvieron a la mujer, de 22 años, como presunta autora de un delito de hurto.

La investigación continúa abierta con el fin de detener al hombre, plenamente identificado y con numerosos antecedentes, y que hasta ahora no ha sido localizado. La detenida pasará este martes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.