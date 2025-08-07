Arrestada una vecina de El Palau por los robos en el cementerio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos detuvieron el martes a una joven de 22 años por robar elementos de bronce de lápidas del cementerio de El Palau d'Anglesola. Además, los agentes buscan a un segundo sospechoso, pareja de la arrestada, un hombre de 31 años. Ambos son vecinos del municipio y cuentan con múltiples antecedentes. Como avanzó SEGRE, el ayuntamiento de El Palau d'Anglesola denunció el robo en al menos una decena de lápidas, que habrían tenido lugar la noche del pasado viernes. Los ladrones habían sustraído cruces, figuras de ángeles, palomas, retablos y otros ornamentos. El lunes por la mañana agentes de la comisaría de Mollerussa iniciaron una búsqueda por diferentes puntos de compra de metales de la comarca y pudieron localizar los elementos sustraídos en una deixalleria de Mollerussa. Se recuperaron varias piezas, que había llevado pocas horas antes una pareja, con un peso total de unos 80 kilos y un valor de 4.300 euros. Asimismo, gracias a la colaboración ciudadana, se consiguió contactar y recibir ocho denuncias por hurto. Los vendedores de los objetos serían dos personas conocidas policialmente por múltiples incidentes y antecedentes anteriores. Los Mossos arrestaron a la mujer el martes al mediodía, y continúan la búsqueda del hombre. El ayuntamiento de El Palau agradeció la actuación policial.