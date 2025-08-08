Un incendio daña 12 pisos y obliga a desalojar a 4 familias en Salardú

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un virulento incendio que se declaró ayer al mediodía causó daños en doce pisos de dos bloques en Salardú, núcleo de Naut Aran. No hubo personas heridas, aunque cuatro familias fueron desalojadas y, en total, hay 40 afectados. Varios de los pisos son segundas residencias.

El fuego, que se declaró por causas desconocidas, se inició en la parta alta de un inmueble en calle Bodigues, en la zona de Pujo. Los Pòmpiers d’Aran desplegaron un amplio dispositivo con más de una treintena de efectivos, entre funcionarios y voluntarios, con seis camiones y cuatro vehículos ligeros. También pidieron el apoyo de los Bomberos de la Generalitat, que activaron tres dotaciones. Además, vecinos ayudaron en las tareas remojando con mangueras las fachadas de los inmuebles. El fuego causó una densa columna de humo que podía verse a varios kilómetros a distancia. En cuanto a las causas que lo originaron, aunque de momento se desconocen a la espera de la investigación, se descartó que pudiera ser intencionado.

Por su parte, el ayuntamiento de Naut Aran aprobó ayer mismo una ayuda extraordinaria de 10.000 euros para los afectados para que pudieran sufragarse el alojamiento en hoteles y adquirir productos de primera necesidad como ropa o comida. También puso los servicios técnicos a disposición de los vecinos para poder reconstruir lo más rápido posible las estructuras.