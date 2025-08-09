El corte de agua en todo Les Borges Blanques cierra restaurantes a mediodía

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El corte en toda la red de agua potable de Les Borges durante siete horas, de las 9.00 de la mañana hasta las 16.00 de la tarde de ayer, obligó a varios bares y restaurantes a cerrar al mediodía al no poder dar comidas, mantener limpios los establecimientos y garantizar un buen servicio. Sí que fue posible servir desayunos a primera hora de la mañana, “pero luego fue muy difícil mantener la actividad, no se pudo ofrecer cafés y los platos se amontonaban. Nosotros volvimos a abrir sobre las 5 de la tarde”, aseguró uno de los afectados. Esta fue la tónica general en la mayoría de los negocios, que se tomaron con resignación la incidencia, aunque algunos propusieron que, cuando se dé una situación similar, se estudie la posibilidad de hacer obras por la noche “ya que la intervención nos ha generado pérdidas”, remarcaron.

El abastecimiento se restableció a las 16.00 horas, al como se anunció el día anterior, aunque el agua tardó más en llegar a las zonas altas de la capital de Les Garrigues. Se debió a la urgencia en reparar un reventón en una tubería principal en el Raval del Carme. Lo que parecía una reparación rutinaria reveló la necesidad de una actuación de mayor magnitud que obligo a cerrar el suministro en toda la capital.

Según la concejala de Urbanismo, Montse Casals, el mal estado de la red de agua de boca y de saneamiento hace necesario abordar obras y reparaciones continuas. De hecho, pasada la Festa Major, en concreto el día 15 de septiembre, se abordará la reparación de un socavón en la calle la Font mediante una actuación de urgencia en el alcantarillado. Posteriormente, se llevará a cabo la reparación de la tubería de desagüe de toda esta calle, una inversión que supera los 150.000 euros y que se financiará con fondos del Plan Único de Obras y Servicios (PUOS).

El próximo año está previsto ejecutar la segunda fase en el nuevo depósito de agua de boca para construir una segunda cubeta y la conexión con el ya construido, que ha supuesto una inversión de más de 630.000 euros en una primera intervención. Las actuaciones para renovar toda la red de agua se cifraron en más de 3,5 millones.