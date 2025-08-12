Ataca un coche patrulla y hiere a seis mossos en su detención en Les Borges

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Seis agentes de los Mossos d'Esquadra resultaron heridos leves la tarde del domingo en la detención de un individuo que había causado destrozos en un vehículo policial. Es un hombre de 28 años con múltiples antecedentes. El arresto se llevó a cabo a las 18.25 horas del domingo en un dispositivo conjunto con la Policía Local de Les Borges.

La noche del sábado, el hombre, al ver una patrulla de los Mossos y pensando que lo iban a detener al tener órdenes de arresto en vigor, empezó a propinar golpes en el capó y rompió una de las ventanillas, con los agentes dentro del vehículo, y huyó del lugar. La tarde del domingo se montó un dispositivo para su detención al tratarse de un hombre con un historial violento.

Fue localizado en un piso de la calle Raval del Carme, donde se había escondido. Al acceder, el individuo empezó a lanzar todo tipo de objetos contra los agentes. También se encaró con ellos a puñetazos. Finalmente pudo ser reducido y detenido por los delitos de daños, atentado a agentes de la autoridad y lesiones