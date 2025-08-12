Los pemios Guillem de Beliasta, con 119 obras

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Les criatures, un relato de Pau Bosch Mola, de la Selva (Girona), ha ganado el 11º Premio Guillem de Belibasta de narrativa breve ambientada en la naturaleza y el mundo rural. En el certamen literario que convoca cada año la Associació Festiva i Cultural de Tragó, en el municipio de Peramola, se han presentado 119 trabajos de autores de todas las edades procedentes de toda Catalunya. El segundo premio ha sido para la obra Manel, ni memòria ni pèl, de Marcel·lí Mora Vilaltella, de Penelles (Noguera), y el tercero se lo ha llevado La llegenda dels desarrelats, de Pere Comeche i Padilla, de la comarca del Maresme. Los tres primeros premios están dotados con 2.000, 800 y 500 euros respectivamente. La obra Peus de porc, de Núria Visa, de Almacelles (Segrià), ha recibido uno de los dos accésit. Los galardones se han entregado en una gala celebrada en Tragó.