Retrasos de una hora en los trenes de de Rodalies entre Lleida y Terrassa por una incidencia en la señalización

Los trenes que circulan entre Lleida y Manresa están registrando este martes por la mañana retrasos por una incidencia que afecta a la señalización en Calaf y los técnicos están trabajando para solucionarla, según indica Adif. Así, en la línea RL4, el tren Lleida Pirineos 5.12 h - Terrassa Estació del Nord 7.36 h y el Terrassa Estació del Nord 5.20 h - Lleida-Pirineus 7.42 h circulan con una demora de una hora, informa Renfe.

Además, en la RL3, los trenes Lleida- Pirineus 8.03 h - Cervera 8.54 h y Cervera 9.12 h - Lleida-Pirineus 10.03 h no circulan. También hay retrasos en la R4 que pueden superar los 30 minutos por las obras en la zona de Martorell. Por otra parte, al R11, el tren Figueres 6.41 h - Sants 8.40 h se ha cancelado por motivos sobrevenidos.