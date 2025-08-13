Cae un grupo criminal por robos en empresas, una en Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de Granollers detuvieron el pasado 7 de agosto a ocho hombres como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, daños y pertenencia a grupo criminal. Se les atribuyen seis robos en empresas, uno de ellos en una empresa de alquiler de maquinaria de Mollerussa hace 15 días. Fuentes policiales señalaron que los ladrones incluso entraron en un restaurante próximo a la nave pensando que se trataba de la empresa en la que querían robar y también se llevaron algún objeto.

La investigación se inició el pasado 14 de julio, tras tener conocimiento de un robo con fuerza en una empresa de Granollers. El modus operandi de los autores era actuar durante el fin de semana, con la empresa vacía de trabajadores, saboteaban el suministro eléctrico para inutilizar el sistema de grabación de las cámaras de seguridad y dejar sin alimentación el sistema de alarma. A continuación, vigilaban las instalaciones para asegurarse de que nadie había avisado para reparar el suministro y, cuando la batería del sistema de alarma se había agotado, ejecutaban el robo sin miedo a ser detectados. Los ladrones accedían a las empresas utilizando la fuerza, abrían la caja fuerte con radiales y huían utilizando vehículos de alquiler. Gracias a uno de estos vehículos, se identificó a los integrantes del grupo criminal, que ya había sido relacionado antes con varios robos en la demarcación de Lleida.

En total se les atribuyen robos en Mollerussa, Granollers, La Garriga, Viladecans y Sant Feliu de Llobregat. Una vez dentro de las empresas, buscaban dinero y herramientas industriales de alto valor económico. Los ocho sospechosos fueron arrestados el pasado 7 de agosto en un domicilio de Tordera, donde encontraron gran cantidad de objetos robados, cuyo valor supera los 100.000 euros. Los agentes pudieron recuperar herramientas industriales, guantes de trabajo, piezas de neopreno, ropa, calzado, relojes, gorras, teléfonos, móviles, ordenadores, dinero en efectivo y cámaras fotográficas, entre otros. El material sustraído más los daños que causaron en las naves provocó un daño patrimonial superior a 170.000 euros.