Detectan excrementos humanos en más piscinas leridanas

Las piscinas públicas de la provincia de Lleida siguen sufriendo episodios de incivismo que obligan a su cierre en plena temporada de verano. Almacelles y Tàrrega son los últimos municipios que han tenido que clausurar parcialmente sus instalaciones después de detectar excrementos humanos en el agua, un problema que se ha repetido en varias localidades leridanas durante este verano.

El consistorio de Almacelles tuvo que cerrar este martes una de sus piscinas, la mediana, después de detectar nuevos excrementos humanos en el agua. Hay que recordar que no es la primera vez que este municipio sufre esta problemática, ya que el 7 de agosto el ayuntamiento tuvo que clausurar las tres piscinas del recinto por el mismo motivo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Tàrrega ha comunicado el cierre de la piscina grande de su complejo municipal "por motivos de salud pública", al detectar la presencia de excrementos humanos, manteniendo abierto el equipamiento pero con restricciones de baño en la zona afectada.

Cabe recordar que la de Tàrrega es la quinta piscina que sufre estos actos incívicos en Lleida este verano. También se han encontrado excrementos en las piscinas públicas de Alcarràs, de Bellver de Cerdanya, Corbins y Almacelles –en dos ocasiones–.

¿Un reto viral?

Estos sucesos, muy inusuales en años anteriores, coinciden con la difusión en España a través de las redes sociales de un reto viral que consiste en publicar vídeos defecando en el agua. Eso obliga a los ayuntamientos a cerrar las piscinas, una cosa muy perjudicial a los usuarios, que no pueden refrescarse en plena ola de calor