El fútbol sala gana afición femenina

Publicado por Joan Gómez

Ivars d’Urgell acoge estos días un campus de fútbol sala femenino específico para niñas y jóvenes. La actividad, que se desarrolla en el polideportivo, está organizada íntegramente por mujeres y forma parte del trabajo que el Club de Futbol Sala Ivars viene impulsando en los últimos años para dar visibilidad a este deporte y fomentar su práctica entre las más jóvenes. Hasta hace pocos años, la oferta veraniega en el municipio pasaba exclusivamente por el tradicional campus de fútbol sobre césped, abierto a niños y niñas y gestionado por el club de fútbol local. Pero la creación, hace tres o cuatro temporadas, de un equipo femenino de futsal cambió el panorama. “Vimos que había niñas interesadas en jugar, pero no tenían un espacio propio. El fútbol sala femenino aquí no existía y decidimos crearlo”, explica Vinyet Guasch, vecina del municipio y una de las impulsoras.

El campus ha reunido a una docena de niñas de entre 8 y 11 años y combina sesiones técnicas de fútbol sala con actividades lúdicas y juegos al aire libre. “Queríamos que fuera algo más que entrenar. También hacemos dinámicas para que se lo pasen bien y no todo sea competición”, señala Guasch. El objetivo es que las participantes no solo aprendan a jugar, sino que también disfruten de una experiencia divertida y de compañerismo.

El Club de Futbol Sala Ivars, que en apenas tres años ha pasado de un pequeño grupo de amigas a dos equipos federados, ha logrado incluso ascender a Primera División en categoría sénior. Ahora, la junta directiva, formada exclusivamente por mujeres, trabaja para consolidar el proyecto y crear en el futuro una categoría infantil. “Queremos que el club crezca, y para eso nos repartimos las responsabilidades: redes sociales, búsqueda de patrocinadores, organización de actividades… Así todo fluye mejor”, comenta Sofia Greoles, miembro de la junta y jugadora. La entidad atrae jugadoras no solo de Ivars, sino también de Bellpuig, Mollerussa, Vila-sana e incluso Cervera. Pese a que cuesta encontrar nuevas incorporaciones, la implicación de las responsables acaba dando fruto: “Cada vez hay más niñas que se decantan por el futsal”, concluye Greoles.